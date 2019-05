Pelikáni z pražské zoo budou ozdobou londýnského královského parku

dnes | Pražská zoologická zahrada vyslala do Londýna tři pelikány bílé. Žít budou u jezírka v královském parku St. James's, který je na dohled od Buckinghamského paláce. Praha takto nepřímo pelikány věnuje britské královně Alžbětě II. už potřetí. Čtyři odeslala do Londýna v roce 1995, další tři od dva roky později. Trojice letos odchovaných pelikánů - samci Sun a Moon a samice Star - cestovala 17 hodin dodávkou přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii, do Velké Británie se dostali eurotunelem. Pelikáni patří k jezírku v parku St. James's už několik století. První z nich věnoval králi Karlu II. Stuartovi ruský velvyslanec v roce 1664.