Poslední debata: Zeman se mýlil třikrát častěji než Drahoš. Podívejte se jak

dnes | Přinášíme vám hodnocení sporných pasáží finálního duelu prezidentských kandidátů, který ve čtvrtek odvysílala Česká televize. Jakých faulů se v debatě dopustil Miloš Zeman a kolik jich měl Jiří Drahoš? Analýzu zpracovalo sdružení Demagog, které se specializuje na kontrolu faktické správnosti v politických vystoupeních. Níže si můžete přečíst i obsáhlejší zdůvodnění Demagogu.

Celý záznam debaty můžete zhlédnout zde.

Přehled nepravdivých výroků a zdůvodnění verdiktu podle sdružení Demagog:

WITOWSKÁ: Vy jste ale původně o té stojedničkové podpoře mluvil i za situace, že Andreji Babišovi dáte více času, a stojedničkovou podporu jste původně chtěl, takže jste změnil názor?

ZEMAN: Nezměnil, pouze jsem optimisticky vycházel z toho, že vyhraju.

DEMAGOG: Zeman argumentuje, že nejde o změnu názoru a pouze vycházel z optimistického předpokladu, že bude jako prezident pokračovat. Stanovisko J. Drahoše, že nejmenuje trestně stíhanou osobu premiérem, ovšem dalece předcházelo Zemanovu podmínku stojedničky, nezměnily se ani žádné jiné externí faktory. Co se změnilo, je Zemanův scénář, který nyní zahrnuje nikoliv jednoduchou podmínku (101 podpisů), ale dejme tomu "algoritmus podmíněného pokračování", jak sám říká. Tam, kde dříve nebyla podmínka, se bez vnější příčiny objevila, což je změna postoje, a výrok je proto nepravdivý.

WITOWSKÁ: Pane prezidente, vy jste v minulosti několikrát zopakoval, že pro politiky má platit presumpce viny, protože politik má být prost jakýchkoliv podezření, to je vaše citace.

ZEMAN: Za prvé citace, kterou uvádíte, je stará asi 10, ne-li 15 let.

DEMAGOG: Zeman mluvil o presumpci viny politiků opakovaně během několika posledních let, např. v Blesku 06/2013, v Parlamentních listech 02/2012.

ZEMAN: Já jsem nikomu abolici za 5 let svého prezidentování neudělil.

DEMAGOG: Miloš Zeman rozhodl o zastavení trestního stíhání 27. září 2016 u muže, "jenž v důsledku poškození mozku po cévní mozkové příhodě a pro duševní poruchu není schopen chápat smysl trestního řízení".

DRAHOŠ: Každý řadový policista, který je podezřelý z něčeho, je postaven mimo službu.

DEMAGOG: Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů dochází ke zproštění výkonu služby příslušníka v případě, že je příslušník (mj. i policista) podezřelý ze spáchání jednání, které má znaky přestupku nebo trestného činu. To však pouze, pokud by jeho setrvání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání.

ZEMAN: Jiří Ovčáček je svobodný člověk, jeho Twitter je soukromá záležitost. Probírá se mnou všechno, co je zveřejněno na prezidentském Facebooku, protože to už není soukromá záležitost.

DEMAGOG: Na Twitter Jiřího Ovčáčka odkazují i oficiální stránky Pražského hradu. Ovčáček sám uvedl, že "na svém twitterovém účtu po dohodě s panem prezidentem prezentuje stanoviska pana prezidenta, hájí stanoviska pana prezidenta a hájí pana prezidenta". Kancléř Mynář doplnil, že "dohoda mezi prezidentem a tiskovým mluvčím pana prezidenta rámcová existuje. Pan Ovčáček mluví za pana prezidenta ve věcech tiskových zpráv i těchhle komentářů na sociálních sítích do určitého rámce."

ZEMAN: "Upřímně řečeno, zaprvé je to moje chyba (mluvení sprostě na veřejnosti, pozn. Demagog.cz). Za druhé za tu chybu jsem se několikrát omluvil. Za třetí jednou to byl překlad anglického názvu americké, pardon, ruské rockové skupiny. Jinými slovy, tři vulgární výrazy byly zobecněny tak, jako kdybych mluvil sprostě při každém setkání s občany, což samozřejmě není pravda.

DEMAGOG: Miloš Zeman nepoužívá vulgarity zřídka. Rozhodně si v dané věci Miloš Zeman nevystačil se třemi výrazy. V poslední době jich například využil u příležitosti konání Prague Pride nebo na adresu politika Svatopluka Bartíka (pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov, čas 1:50). Pokud jde o omluvy za tyto vulgarity, právě v rozhovoru, ze kterého pochází tento výrok, Zeman prohlásil, že je to jeho chyba. Přímo se však neomluvil a žádné další omluvy se serveru Demagog.cz nepodařilo ve veřejně dostupných zdrojích dohledat.

ZEMAN: Celou dobu jsem s vládou spolupracoval, ale pak jsem řekl, že tato vláda je podle mého názoru slabá.

DEMAGOG: Miloš Zeman hovoří v kontextu svého slibu, ve kterém tvrdil, že nebude vládu veřejně kritizovat. Tento slib ovšem porušil a kriticky se k vládě Bohuslava Sobotky vyjádřil hned několikrát, a to průřezově svým volebním obdobím.

ZEMAN: Služební zákon (…) umožňuje, aby političtí trafikanti byli na velmi dobře placených místech a není možné je vyměnit.

DEMAGOG: Politické trafikanty lze jmenovat pouze do funkce politických náměstků, neboť odborní náměstci jsou voleni z výběrových řízení nezávislých na ministrovi. Právě politické náměstky je však možné lehce vyměnit, záleží totiž na ministrovi, zda chce s náměstek pokračovat, či ne.

ZEMAN: Pan předseda Štěch má na mysli zřejmě jednu jedinou situaci, kdy jsem podpořil kandidáta strany Svobodných, pane Hofera, na prezidenta Rakouska. Pan Hofer tehdy těsně prohrál s Van Bellenem. Van Bellen poté přijel do Prahy a celou věc jsme si přátelsky vyjasnili. Nicméně chtěl bych konstatovat, že nyní strana Svobodných uzavřela koalici s lidovci a pan Hofer bude ve vládě patrně jako ministr zahraničí.

DEMAGOG: Po parlamentních volbách opravdu rakouští lidovci a Svobodní vytvořili vládní koalici pod vedením Sebastiana Kurze, resort ministerstva zahraničí však neobsadil Norbert Hofer, ale Karin Kneisslová.

ZEMAN: Když jste oznamoval kandidaturu, řekl jste, že jedním ze dvou politiků, kterým důvěřujete, je pan Miroslav Kalousek. (…) Ten celý výrok zněl: "Jeden z ministrů, jimž důvěřuji, je Miroslav Kalousek, druhý je Pavel Bělobrádek."

DEMAGOG: Otázka časopisu Reflex směřovala k tomu, se kterým vládním představitelem se Drahošovi jako představiteli Akademie věd dobře spolupracovalo. Tehdy řekl, že se mu dobře jednalo právě s Bělobrádkem a s Kalouskem coby ministrem financí pak měl velmi korektní vztahy. Ze strany Drahoše tedy slova o důvěře nezazněla.

DRAHOŠ: Připomínám jenom, že v roce ´99 vláda Miloše Zemana nabídla muslimům z Kosova pět tisíc míst v České republice.

DEMAGOG: Drahošem opakovaně uváděný počet 5000 míst pro uprchlíky z Kosova vychází z odpovědi tehdejšího ministra zahraničí Kavana na tiskové konferenci po jednání vlády v dubnu 1999. Kavan zde, ostatně stejně jako celá vláda, ovšem tento počet nenabídl. Pouze mluvil, že tento počet nejde vyloučit, dodal, že je to předčasné.

ZEMAN: …jak dobře víte, k žádné takové migraci (myšleno z Kosova, pozn. Demagog.cz) nakonec nedošlo.

WITOWSKÁ: Ale tehdejší vaše vláda, pokud jsem dobře četla informace z té doby, dokonce za státní peníze pronajímala penziony, které potom poskytovala migrantům k ubytování.

ZEMAN: Ano, ale to byli jiní migranti. To byli migranti z tehdejší Jugoslávie, tedy Jugoslávie, která byla zasazena, Kosovo, promiňte, bylo sice součástí Jugoslávie, dnes už, bohužel, není, ale převaha tehdejších migrantů z Jugoslávie byla nám kulturně spřízněna a já jsem to samozřejmě podporoval.

DEMAGOG: Vláda svým usnesením rozhodla o poskytnutí útočiště obyvatelům Kosova. Organizace Člověk v tísni uvádí, že po skončení válečného konfliktu se většina uprchlíků vrátila domů. Například do Kosova se zpět vrátilo 903 osob z celkových 1034 osob, kteří v ČR získali dočasné útočiště. Z těchto dat je patrné, že ve skutečnosti do České republiky kosovští uprchlíci dorazili.

DRAHOŠ: To jste jako premiér mohl aspoň dementovat (výrok o přijímání 5000 migrantů z Kosova, pozn. Demagog.cz). Vy jste to nedementoval, byla to vládní prohlášení.

DEMAGOG: V tomto případě nešlo o vládní prohlášení. O možnosti postarat se o až 5000 migrantů z Kosova hovořil ministr zahraničí Jan Kavan po zasedání vlády, kterou vedl Miloš Zeman. Vláda oficiálně souhlasila s poskytnutím útočiště těmto uprchlíkům, ale v jejím usnesení není žádná číslovka.

DRAHOŠ: Vy jste to neprojednávali na vládě? (přijímání migrantů z Kosova, pozn. Demagog.cz)

ZEMAN: Ne.

DEMAGOG: Na jednání Zemanova kabinetu dne 21. dubna 1999 bylo přijato usnesení vlády o poskytování dočasného útočiště na území České republiky do 31. prosince 1999 občanům Svazové republiky Jugoslávie z provincie Kosovo.

Přehled zavádějících výroků a zdůvodnění verdiktu podle sdružení Demagog:

ZEMAN: O azyl až dosud může tento migrant požádat pouze v první bezpečné zemi a tou prokazatelně Česká republika není.

DEMAGOG: Žádost o azyl lze podat i v jiném členském státě než prvním, na jehož území se migrant objevil, přičemž se může tento stát v případě absence kritérií pro určení příslušného státu nebo v případě nedostatků řízení stát první bezpečnou zemí. Česká republika může být zároveň i prvním členským státem, a to v případě, že žadatel do České republiky přiletí letadlem. Tyto situace jsou však v praxi zcela výjimečné, výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

ZEMAN: Pokud jde o konkrétní obchod, šlo o dodávku šesti tisíc traktorů Zetor během čtyř let. A důvod, proč u toho nebyl náš velvyslanec, je ten, že ruská strana, která navrhovala formát našeho setkání, na toto setkání naopak nepozvala ruského velvyslance.

DEMAGOG: Ve skutečnosti bylo podepsáno memorandum, podle kterého by k takovému obchodu mělo dojít. Nicméně nejde o sjednané smlouvy a není tak jisté, zda v takové míře ke kontraktu dojde.

ZEMAN: Za druhé podle zákona kancléř prověrku nepotřebuje. A za třetí kancléř prověrku má na stupeň vyhrazené.

DEMAGOG: Je sice pravda, že kancléř čistě formálně prověrku podle zákona nepotřebuje, pro výkon jeho funkce je ovšem nezbytná, a to z toho důvodu, že bez ní se nemůže účastnit řady jednání nebo se seznamovat s utajovanými informacemi.

Přehled neověřitelného výroku a zdůvodnění podle sdružení Demagog:

ZEMAN: Palivo do traktorů, ale i traktory obecně, vlaky, autobusy, tramvaje. To všechno je v jeho pracovní náplni (Nejedlého - pozn. Demagog.cz).

DEMAGOG: Výrok Miloše Zemana hodnotíme jako neověřitelný, a to proto, že Martin Nejedlý spolupracuje s prezidentem republiky pouze na základě ústní dohody, nikoliv písemné smlouvy.