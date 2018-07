Vyprali jste si omylem peníze? Banky je vymění. "Nezničitelné" bankovky z plastu ČNB nechystá

dnes | Povedlo se vám někdy znehodnotit bankovky a přemýšlíte, co s nimi? Stačí zajít na jakoukoliv pobočku obchodních bank nebo do České národní banky, kde vám platidlo vymění. Co si vzít s sebou a jak postupovat, se dozvíte ve videonávodu.