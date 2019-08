Přistane, kde chcete, i na malém místě, říká americký pilot

dnes | Česká armáda pořídí americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je kombinace dvou strojů vhodnější než pořízení pouze víceúčelových vrtulníků Black Hawk. Řekl to při návštěvě vojenské základny u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Vrtulníky by měly být k dispozici v roce 2023. Obchod s USA musí ještě schválit vláda. Metnar očekává podpis smlouvy do konce roku. Ministerstvo za vrtulníky zaplatí 14,5 miliardy korun.