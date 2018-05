Špína, přeplněná odpočívadla a nedostupná sociální zařízení. Realita profese řidiče kamionu

dnes | Dálniční parkoviště a odpočívadla jsou přeplněna kamiony. V České republice pro ně chybí přibližně 1500 parkovacích míst. Odpočívadla jsou buď plně obsazena, nebo nemají dostatečné hygienické zázemí. To řidiče vede k parkování na místech nevyhrazených pro kamiony a ke znečišťování jejich okolí. Evropští poslanci nyní jednají o nových pravidlech, která by platila v celé Evropské unii. Ta by měla zajistit, že řidiči z odpočívadel zmizí.