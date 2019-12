Paměť národa Vložit

Ani přes nelidské mučení neprozradila Helena Šidákové svého manžela, s nímž měla utéct do západního Německa. Zdeňka Šidáka StB přesto chytila, dostal doživotí, ona ve vězení strávila šest let. Odmítla se rozvést a na setkání s manželem čekala 14 let. Příběh ženy, která letos zemřela ve věku 94 let, připomíná projekt Paměť národa klipem, ve kterém Šidákovou ztvárnila Zuzana Stivínová.