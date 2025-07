Své léky mějte u sebe i v letadle, radí odborník. Na dovolenou přibalte i oční kapky

Nic nepokazí vysněnou dovolenou tak účinně jako zdravotní potíže. Dobře připravená lékárnička ale může leccos zachránit. Co by měla obsahovat? Kromě základních pomůcek, jako jsou obinadla a náplasti, by tam neměly chybět ani léky na zažívání či bolest. "Nezapomeňte ani na přípravky, které běžně užíváte," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Tyto medikamenty radí mít u sebe vždy.

Vystoupili z letadla a chtěli si užít dovolené. Jenomže místo toho obíhali letiště a marně hledali kufr. To se loni stalo 36,5 milionu lidí, uvádí sdružení leteckých společností Sita. Podle praktického lékaře Petra Šonky je taková situace o to prekérnější, pokud si lidé do kufru přibalili i své běžně užívané medikamenty. "Proto je dobré brát si tyto léky vždycky s sebou na palubu," říká Šonka a dodává: "Ztrátu kufru a oblečení totiž zvládnete, ale ztráta chronických preparátů může být docela velký problém. Zvlášť v nějaké exotické zemi." Myslet by na to měli třeba cukrovkáři, kardiaci nebo astmatici. Tito lidé se totiž bez svých medikamentů rozhodně neobejdou. Pomoc pro dlouhý let Lékař Petr Šonka ale má i další dobré tipy pro cestování letadlem. "Pokud letíte daleko a čeká vás překročení několika pásem, není od věci spolknout nějaký lék na spaní," doporučuje. O tom, které přípravky konkrétně zvolit, by se ale měli lidé předem poradit s odborníkem. Tedy s lékařem či lékárníkem. "Při cestách do rizikových oblastí, kde se vyskytuje malárie, si taky můžete nechat předepsat antimalarika," připomíná Šonka. Seznam míst, kde tato infekce hrozí, zveřejňuje na svém webu pravidelně Světová zdravotnická organizace (WHO). Aktuálně je to například v Zimbabwe, Dominikánské republice nebo v Indii. Lék si však v tomto případě hradí lidé kompletně sami. Co dalšího si přibalit do cestovní lékárničky a jak ji uzpůsobit konkrétní destinaci a druhu dovolené? Podívejte se na druhé video nového seriálu "Doktore, poraďte!" s Petrem Šonkou.