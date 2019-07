Voda odtéká z Česka příliš rychle. Řeky a potoky se musejí začít znovu klikatit

dnes | V Česku se projevuje víc než sto let snahy napřímit koryta řek a potoků a odvodnit krajinu. Voda nyní, místo, aby v době sucha vyprahlé krajině pomohla, proteče rychle pryč. Hydroložka Milada Matoušková ukázala tento stav na příkladu Lišanského potoka na Rakovnicku. Jak by náprava mohla vypadat, je podle hydroložky vidět u Litovického potoka v Hostivici u Prahy. Podle Matouškové byly upraveny a změněny toky 25 až 30 procent všech potoků a řek v Česku. "Jsme na střeše Evropy, potřebovali bychom vodu zadržet, mít přírodě blízké toky, popřípadě malé nádrže, a my ji zatím rychle odvádíme pryč," dodává Matoušková.