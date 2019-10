Česká televize Vložit

To, že v době mládí Karla Gotta nebyly v tehdejším Československu desky k sehnání, bylo vlastně jeho štěstí. “Desky jsem si vždycky sehnal. Platil jsem tím, co jsem vydělal ve fabrice, takže jsem věděl, jaká je to dřina koupit si desku s muzikou, která mě inspiruje.” Sledujte, jak Karel Gott vzpomínal při příležitosti svých osmdesátých narozenin na své hudební začátky v dokumentu Karel je Gott