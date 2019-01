Policie zveřejnila podrobnosti k případu zavražděné čerpadlářky u Nelahozevsi

dnes | Z prosincové loupeže a vraždy čerpadlářky na benzinové pumpě v Nelahozevsi na Mělnicku jsou podezřelí dva muži ve věku 26 a 32 let. Policie oba zadržela v pondělí a podala návrh na vazbu. Starší je stíhaný za vraždu, hrozí mu až výjimečný trest, druhý muž je stíhaný pro loupež, v případě prokázání viny mu hrozí deset let vězení. Při přepadení odnesli asi 10.000 korun v hotovosti a cigarety za zhruba 3000 korun. Novinářům to dnes řekl Aleš Pavlík z krajského policejního ředitelství.