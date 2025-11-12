Z domova

Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink

ČTK ČTK
před 19 hodinami
Podívejte se na vyjádření Andreje Babiše po jeho schůzce s prezidentem Petrem Pavlem.
 
Z domova ČTK video Z domova Video Aktuálně.cz Obsah live
Následující videa
Aktuálně slaví 20 let! Připojte se do naší whatsappové skupiny
0:35
Aktuálně slaví 20 let! Připojte se do naší whatsappové skupiny
Co bude s Turkem a celou vládou? Macinka i hlavní aktér jednali s Babišem
Co bude s Turkem a celou vládou? Macinka i hlavní aktér jednali s Babišem
Brífink: Prezident Petr Pavel jednal s šéfy sněmovních stran a hnutí
Brífink: Prezident Petr Pavel jednal s šéfy sněmovních stran a hnutí
Koalice Spolu drtivě prohrála s Babišem. Fiala okomentoval výsledky voleb
Koalice Spolu drtivě prohrála s Babišem. Fiala okomentoval výsledky voleb
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1
37:53
"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1
106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
33:05
106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
53:35
Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
Utéct z Kuby se nedá, v zátoce jsou žraloci. Ráj socialismu možná nevydrží
14:15
Utéct z Kuby se nedá, v zátoce jsou žraloci. Ráj socialismu možná nevydrží
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
32:45
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
29:36
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
34:12
Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka
28:58
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka