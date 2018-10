Jak se moří revizoři je filmová hrůza století. Natočil bych to i já, tvrdí Fila

dnes | Snímek režisérky Evy Toulové Jak se moří revizoři je podle kritika Kamila Fily nejhorší český film za sto let. Mizí i nejzákladnější profesní vrstva a film vypadá jako nehotový. Pozor! Kritik Fila je výjimečně krutý a v recenzi prozradí děj v naději, že na to lidé nebudou chodit do kina.