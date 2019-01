Pitt a DiCaprio jsou dokonalá dvojka. 5 nejočekávanějších filmových trháků roku 2019

dnes | Filmový kritik Kamil Fila vybral hollywoodské snímky, které před svou premiérou v letošním roce vzbuzují největší očekávání. Jako ukázky k filmům Joker, Star Wars: Episode IX a Once Upon a Time in Hollywood jsou použity ilustrační záběry, které pocházejí z fanoušky vytvořených koláží z již existujících filmů nebo trikových scén, protože oficiální trailery ještě nejsou k dispozici.