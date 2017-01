NASA "přistála" na Plutu. Takhle zblízka jste trpasličí planetu ještě neviděli

dnes | Vesmírná sonda New Horizons letěla více než devět let a urazila necelých pět miliard kilometrů, aby navštívila planetární systém Pluta. Z více než stovky záběrů pořízených v roce 2015 vytvořili lidé z americké NASA video, jak by mohlo vypadat přistání na této trpasličí planetě. V prvních sekundách filmu je na záběrech vidět i Charon, největší měsíc Pluta.