Dvouletého Australana si oblíbili lidé na internetu. Chlapec chytá hady do rukou

dnes | Australanovi Jensenu Harrisonovi ještě nejsou dva roky a už neohroženě bere do rukou hady. Na internetu si už našel desítky tisíc obdivovatelů. Je prý nejmladším lovcem hadů na kontinentu. Nebojácnost získal od rodičů, kteří se jejich chytáním živí. Ti jsou prý opatrní na to, jakého plaze malý hadí muž bere do ruky.