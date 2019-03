Grilování psa nebo sedřená ovce. Tohle jsou nejkontroverznější protesty veganů

dnes | Lidé přechází na ekologičtější životní styl, který zahrnuje nejen třídění odpadů či střídmější a uvědomělejší nakupování, ale také omezování konzumace masa nebo dokonce mléka a mléčných výrobků. Sledujte ve videu nejkontroverznější formy protestů veganů a vegetariánů.

The Save the World Army, BrightonDxe, Anonymous for the Voiceless, Reuters