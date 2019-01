Tiché taxi se super moderní výbavou. Neslyšící můžou díky Hyundai dělat taxikáře

dnes | Hyundai Motor Group (HMG) vyvinula technologii, která pomáhá neslyšícím řidičům v Jižní Koreji provozovat vlastní taxislužbu. Technologie staví na využití zrakových a hmatových smyslů u neslyšících a s pomocí umělé inteligence převádí zvukové vjemy z provozu do vizuální podoby ve formě piktogramů a do vibrací uvnitř volantu. HMG si slibuje, že do budoucna tak zajistí práci pro až 300 000 neslyšících Korejců.