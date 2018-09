První turista, který má letět k Měsíci, hledá posádku. Zn.: Beru jen umělce

dnes | Jusaku Maezawa se stane prvním turistou, který se dostane do vesmíru za oběžnou dráhu Země. Cestu kolem Měsíce ve vesmírné lodi společnosti SpaceX má v plánu zaplatit osmi světoznámým umělcům, které by cesta měla inspirovat k jedinečným dílům. Maezawa, dvaačtyřicetiletý japonský miliardář, rockový hudebník, sběratel umění a módní magnát, by mohl vyrazit do kosmu za pět let.