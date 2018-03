Jen pár stovek krav nakrmí celý svět, říká tvůrce umělého masa

dnes | Umělé maso nám dovolí, abychom mohli jíst maso i v budoucnu bez negativních následků, tvrdí Mark Post ze společnosti Mosa Meat, která umělé maso vyvíjí. Z jedné kmenové buňky je podle Posta možné získat teoreticky pět tun masa. Profesor z univerzity v Maastrichtu tvrdí, že by mohlo být umělé maso do tří let v obchodech.