Několik odvážlivců se sešlo v neděli večer na pražském Václavském náměstí, aby společně sundali kalhoty a nakráčeli do metra. Jde o akci, která má své kořeny v New Yorku. Na začátku tisíciletí s nápadem přišla skupina Imporv Everywhere. Od té doby se každý rok zapojují desítky dalších měst. Cílem akce je pobavit a rozesmát ostatní cestující. Sledujte sestřih z Prahy, Londýna a New Yorku.

