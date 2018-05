Kamaz řízený Putinem není ruský. Je dobré si to po jeho cestě na Krym připomenout

dnes | Vladimir Putin usedl za volant Kamazu. Jízdou otevřel most spojující Rusko s Krymem. Posměváčkové poukazovali na to, že nákladní vůz není ruský. Je dobré si to připomenout právě po cestě ruského prezidenta na anektovaný Krym.