Obavy z koronaviru už naplno pronikají do každodenních situací. Cestující ve vlaku v Sydney zachytil slovní potyčku mezi mužem a ženou, kteří seděli kousek od něj. Muži se nelíbilo, že na něj žena zakašlala, aniž by si dala ruku před ústa. K eskalaci hádky došlo poté, co žena demonstrativně na muže zakašlala, a ten si ji vzápětí vyfotil na telefon. Hádka rozdělila uživatele sociální sítě Twitter.

