Americký list The New York Times ve čtvrtek na svých internetových stránkách zveřejnil video, které zřejmě ukazuje, jak íránská raketa nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu letadlo. Deník uvedl, že záznam je ověřený. Na záběru je vidět malý výbuch poblíž teheránského letiště. Boeing pak podle The New York Times ještě několik minut pokračoval v letu, načež se vrátil k letišti.

