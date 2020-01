Je to už devět let od momentu, kdy povstalci v Libyi svrhli diktátora Muammara Kaddáfího. Země se od té doby nachází ve vleklé krizi. V občanské válce bojuje už několik let vojsko polního maršála Haftara proti silám mezinárodně uznávané vlády Fáize Sarrádže. Stabilitu se v zemi nedaří dodržet především kvůli státům zvenčí, které sledují vlastní zájmy. Podívejte se ve zkratce, o co jim v Libyi jde.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse