Proměna zakladatele WikiLeaks: Policie z ambasády vyvedla vousatého Assange

dnes | Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange, který se od roku 2012 skrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, byl dnes z ambasády vyveden a zatčen. Policie ho zadržela na základě žádosti o vydání do Spojených států a porušení podmínek kauce v souvislosti s údajným znásilněním ve Švédsku. Londýnský soud ho poté shledal vinným z porušení podmínek kauce a do dalšího stání u soudu vyšší instance 2. května mu uložil vazbu. Americké ministerstvo spravedlnosti dnes Assange obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů. Hrozí mu pět let vězení.