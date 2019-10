Více než 10 000 lidí z celého světa se zúčastnilo projektu skupiny Queen s názvem Vy jste šampioni. Kapela v něm požádala fanoušky, aby posílali hudební a umělecké verze tří jejich hitů. Ve videu Bohemian Rhapsody se střídají zpěváci a hudebníci. U Don't Stop Me Now lidé tančí. V případě Kind of Magic měli fanoušci poslat umělecké ztvárnění inspirované textem písně.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse