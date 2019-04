Radikální tloustnutí, hubnutí i koketování s plastikami. Filmová Bridget slaví 50

dnes | Blonďaté mikádo, našpulené rty a baculaté tváře. Herečka Renée Zellwegerová vstoupila do povědomí většiny z nás jako Bridget Jonesová. Mezi hollywoodskou smetánku ji ale už v roce 1996 vystřelila role osamělé matky Dorothy v romantické komedii Jerry Maguire, kde hrála po boku Toma Cruise. O sedm let později už přebírala Oscara pro nejlepší představitelku vedlejší role za farmářku Ruby, kterou hrála ve snímku Návrat do Could Mountain. Sledujte ve videoreportáži filmové proměny nezaměnitelné herečky.