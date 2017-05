Už je vidět jen věž kostela. Rumunská vesnice se potápí do bahna

dnes | Až do roku 1978 byla Geamana krásnou rumunskou vesnicí. V tomto roce ale komunistické úřady rozhodly o spuštění těžby mědi v nedalekém dole Rosia Poieni. Do vesnice, která se nachází v údolí, začalo odtékat toxické bláto. To vzniká jako vedlejší produkt těžby. Místní rodiny musely opustit své domy. V současnosti ve vesnici stále žije 20 obyvatel. Ti jsou nuceni stěhovat se na vyšší místa. Úřady také přislíbily přesunout hroby z geamanského hřbitova. Tento slib ale nikdy nedodržely.