Prvního fitness trenéra si najala, když jí bylo 69 let. Jen čtyři roky trvalo, než Maria Christina získala titul šampionky v Bikini Body. Bývalá předsedkyně vysokých škol v Nevadě a Kalifornii nastupovala do důchodu s odhodláním dostat se do formy. Každý den začíná až hodinovým kardiotréninkem, posilování se věnuje třikrát v týdnu. Pokud to jen trochu půjde, chce Christina trénovat po osmdesátce.

