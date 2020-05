Most v čínské provincii Kuang-tung rozhýbal silný vítr tak, až se rozvlnil. Ukazují to záběry pořízené z průmyslových kamer a od řidičů. Místní úřady kvůli tomu dopravní stavbu do odvolání uzavřely a žádají řidiče, aby použili objížďku. Zároveň ale veřejnost uklidnily s tím, že toto vlnění nepředstavuje riziko zřícení.