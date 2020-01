Slavnostní předávání cen Grammy se z velké části neslo ve jménu uctění památky Kobeho Bryanta. Moderátorka Alicia Keys diváky uvítala skladbou na jeho počest It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday v doprovodu R&B tria Boyz II Men. Známý basketbalista Kobe Bryant se svou třináctiletou dcerou Giannou a osmi dalšími lidmi zahynul při letecké havárii jen několik hodin před zahájením ceremoniálu.

