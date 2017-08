Teenageři se baví surfováním na vlacích. Riskují životy kvůli adrenalinu a slávě na internetu

dnes | Ukrajinští teenageři pro pobavení vyhledávají nebezpečné situace. Jsou závislí na životě na hraně. Někteří z nich vylézají do velkých výšek, jiní se vozí na vagonech vlaků. Mnoho z nich riskuje kvůli slávě na sociálních sítích. „Adrenalin je v podstatě droga. Když to zkusíte a funguje to na vás, potřebujete stále více a více,“ komentuje svůj nebezpečný koníček Oleksiy Savenko. Někdy se tyto kaskadérské kousky stávají smrtícími. Dva surfaři z Kyjeva se zabili v květnu a červnu.