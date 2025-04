Traktor považovali za ďábla. Český "zázrak" na sovětské stepi Stalin tvrdě potrestal

Před sto lety přijel do Sovětského Kyrgyzstánu první transport početné skupiny Čechoslováků. Celé rodiny se tehdy vydaly do zaostalého kouta Sovětského svazu, aby v rámci družstva Interhelpo budovali lepší zítřky. "Byla to komuna lidí, kteří se rozhodli odcestovat za lepším životem do Sovětského svazu,“ říká spoluautor dokumentárního filmu Pohřbené naděje Štěpán Černoušek.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-03:14 Kolik zla vnesl do světa Sovětský svaz? A je zlo vůbec měřitelné? Co je to Interhelpo? 03:14-05:52 Byl první transport podvod? Věděli Čechoslováci odjíždějící do Kyrgyzstánu, do čeho jdou? 05:52-09:50 Kolik museli lidé za přesun do Sovětského svazu zaplatit? V jakém prostředí tam vyrůstal pozdější předseda československé vlády Alexandr Dubček, potomek členů Interhelpa? 09:50-11:09 Jakým jazykem tam mezi sebou komunikovali? 11:09-15:51 Jak se z osadníků, kteří se osvědčili, stali vězni sovětských gulagů? Odešel někdo zpátky do Československa? 15:51-19:00 Jak dnes místní reflektují zkušenost svých předků? 19:00-22:20 Jak složité pro autory dokumentu bylo dostat se k potřebným materiálům? Je v Kyrgyzstánu možné odhalovat zločiny bývalých tajných služeb? 22:20-27:18 Získaly středoasijské republiky v 90. letech skutečnou nezávislost na Rusku? Obávají se občané Kyrgyzstánu, že by se dostali znovu do ruské sféry vlivu? 27:18-31:04 Má historie gulagů postsovětského středoasijského regionu přesah do dneška? Funguje v Rusku občanská společnost?