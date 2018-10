Traktorista ujížděl turecké policii ulicemi Ankary. Zastavila ho až střela do nohy

dnes | Turecká policie postřelila řidiče traktoru do nohy poté, co odmítl zastavit své vozidlo a řítil se ulicí k domu izraelského velvyslance. Zraněný řidič ztratil kontrolu nad traktorem a najel do zaparkovaných aut v centru Ankary. Později policii tvrdil, že jel na protest u izraelského velvyslanectví.