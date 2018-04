Trump přivítal v Bílém domě Macrona pověstným stiskem ruky. Zasadili strom a odletěli na večeři

dnes | Francouzský prezident Emmanuel Macron přiletěl s manželkou do Spojených států na oficiální státní návštěvu. Po příletu dorazil na krátkou zastávku do Bílého domu, kde ho přivítal Donald Trump s manželkou. Oba prezidenti na jižním trávníku společně zasadili dub pocházející z lesa u francouzského Belleau, kde za první světové války padly tisíce amerických vojáků. Pak společně odletěli helikoptérou do historické rezidence George Washingtona v Mount Vernonu k soukromé večeři.