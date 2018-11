Týden v módě: Laciná Kim Kardashianová a dokonalá Victoria Beckhamová

dnes | Na slavnostní předávání People’s Choice oblékla Victoria Beckhamová klasický bílý kostým s krajkovou košilkou a černými lodičkami na jehlách. Vše z vlastní dílny. Make-up i účes měla módní ikona ve stylu na poslední chvíli a výsledný look zafungoval jako dobře promyšlená elegance. Zato profesionální celebrita Kim Kardashianová sklouzává k nevkusu tak často, až si ji jinak než s mohutným výstřihem a přehnaným make-upem nejde představit. Dcera krále popu Paris Jacksonová to zase jednoznačně přehnala s obrovitými stříbrnými teniskami. Nepomohlo ani to, že byly od Gucciho. Sledujte ve videu módní kreace týdne.