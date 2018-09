V Anglii bude do čtyř let létat městské taxi. Na jeho vývoji spolupracuje i Formule 1

dnes | Britská společnost Vertical Aerospace úspěšně otestovala městské létající taxi a do čtyř let by ho chtěla nasadit do komerčního provozu ve Velké Británii. Baterií poháněné taxi se čtyřmi vrtulemi zvládne přepravit dva až čtyři pasažéry a létá rychlostí až 300 km/h. Na vývoji stroje spolupracovali letečtí inženýři i odbornící z různých odvětví, například z Formule 1.