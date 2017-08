V Seattlu vypuklo herní šílenství. Takhle vypadá mistrovství světa v počítačových hrách

dnes | V Seattlu probíhá finálová část největší počítačové akce roku, turnaj The International 2017 v týmové hře Dota 2. Lístek do hlediště vyjde na 200 dolarů, což je v přepočtu přibližně 4400 korun. I přesto je všech 20 000 míst dlouho dopředu vyprodaných. V souboji se spolu utká 16 týmů, které soutěží o 23,8 milionu dolarů, což je v přepočtu zhruba 522 milionů korun. Výhernímu týmu připadne téměř polovina. Jak to na takovém mistrovství počítačových her vypadá, se můžete podívat ve videu.