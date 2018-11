Vánoce mohou začít. Strom před Rockefellerovým obchodním centrem už svítí

dnes | Newyorčané si vychutnali už 86. rozsvícení vánočního stromku v Rockefellerově obchodním centru. 75 let starý norský smrk je 22 vysoký, zdobí ho 50 tisíc světel a na jeho špičce září obrovská hvězda posázená 3 milióny Swarovskiho krystalů. Vánoční strom se v jedné z největších obchodních čtvrtí města rozsvěcuje od roku 1931, do celého světa se show živě vysílá od roku 1951. Strom bude náměstí zdobit až do 7. ledna.