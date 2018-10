Největší letiště světa odbavilo první letadlo. Let zamířil z Istanbulu do Ankary

dnes | Dnes se slavnostně odbavil první komerční let na největším letišti na světě. Tenhle megalomanský projekt se nachází v Istanbulu a jeho cena se vyšplhala na 270 miliard korun. Letiště se rozprostírá na ploše 76,5 milionu čtverečních metrů. Do roku 2023 by mělo letiště zvládnout odbavit až na 200 milionů cestujících ročně. Provoz letiště slavnostně zahájil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.