Tanec s vnuky i vítězné rapování. Američané se protančili volbami do Kongresu

dnes | Kandidáti do amerického Kongresu si po týdnech kampaně mohli oddechnout. Některé to přimělo tančit přímo na pódiu, kde si krátili čekání na výsledky voleb. Jiní už předváděli vítězné tance. Vůdkyně demokratů v Kongresu Nancy Pelosiová si zatančila se svými vnuky, protože její strana si vzala zpět většinu ve Sněmovně reprezentantů. Tanečníci ve státě Georgia udržovali ve varu příznivce Stacey Abramsové, která čekala na to, zda se stane první afroamerickou guvernérkou. V Západní Virginii oslavili příznivci Joea Manchiniho jeho vítězství do Senátu společným tancem.