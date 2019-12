Letadlo NASA Super Guppy se používá k přepravě velkých součástek. Poprvé letoun vzlétl už v roce 1965, dohromady se jich vyrobilo jenom pět. Naposledy pomohl s přepravou nové vesmírné lodi Orion, kterou teď čekají zatěžkávací testy. I přes to, že velikostí dnes Super Guppy už nenadchne, tak jde stále o bezkonkurenční stroj, co se přepravy neforemných nákladů týče. A počítá se s ním i do budoucna.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse