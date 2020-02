Kolik je nakažených v Číně? Obrovský nárůst zaskočil svět, pak přišly další zmatky

Svět 12. února překvapila zpráva o tom, že za pouhý den vzrostl v Číně počet nakažených koronavirem o téměř 15 tisíc. Byl to mimořádný výkyv, do té doby denně přibývaly stovky případů. Nešlo ale o to, že by se vir začal rychleji šířit. Zjednodušeně řečeno: Čína zahrnula do statistiky i lidi s méně vážnými projevy nemoci. Pak ale Peking zase otočil.

Úřady novou metodiku z 12. února zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě. Světová zdravotnická organizace to přivítala, třeba Američané ale Číňany zkritizovali za to, že jejich výpočty jsou netransparentní. Dvacátého února, tedy pouhý týden poté, Peking ohlásil jen 394 nakažených, což byl výrazně menší počet než v předchozích dnech a zároveň nejnižší číslo od 23. ledna. Pokles byl však způsoben tím, že místní úřady znovu změnily metodiku, podle níž počítají počet nakažených v nejhůře zasažené provincii Chu-pej. Způsob, jakým jsou pacienti diagnostikováni, výrazně ovlivňuje oficiální statistiky. Při každé změně metody počítání nakažených pacientů vyvstávají otázky ohledně toho, jak přesně oficiálně ohlašované údaje reflektují skutečný stav epidemie. Čínské úřady nejprve počítaly jako nakažené jen ty, u nichž se stopy koronaviru prokázaly v testu nukleových kyselin. Jeho vyhodnocení však může trvat až několik dní. Zhruba v polovině února se proto úřady rozhodly do statistik započítat i pacienty, u nichž byl zjištěn zápal plic výpočetní tomografií (CT), aniž měli pozitivní testy nukleových kyselin. Kvůli tomuto kroku 12. února skokově přibylo téměř 15 000 nových případů, což zřejmě neprávem vyvolalo obavy z náhlého rozmachu epidemie. Čínská Národní zdravotnická komise (NHC) se minulou středu rozhodla, že v provincii Chu-pej přestane započítávat případy vyšetřené pouze pomocí CT. Ze statistik proto za středu vyškrtla 279 případů, které by dříve započítala, a oficiálně jich nahlásila 349. I kdyby však vyškrtnuté případy do statistiky zahrnula, jednalo by se o pokles o více než 1000 nakažených oproti předchozímu dni, kdy úřady oznámily 1693 nově infikovaných. Čína si kvůli způsobu, jakým informuje o počtu nakažených, vysloužila kritiku některých expertů. Podle odborníka na infekční choroby Allena Chenga z univerzity v Melbourne by bylo nejvhodnější, kdyby informovala, kolik pacientů diagnostikovala v jaký den a jakou metodou, namísto toho, aby spojovala různé údaje do jedné souhrnné statistiky.