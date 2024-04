Zelenskyj udělal hodně chyb. Je obklopen lidmi, o nichž nikdo nic neví, říká Víchová

“Zelenskému bych přála osud hollywoodské hvězdy, která bude jezdit po světě s přednáškami nebo pořady. Nepřála bych mu, aby se snažil o další vlastně politický život,” říká ukrajinistka Lenka Víchová ke klesající podpoře současné hlavy státu Ukrajiny. Proč jsou lidé, kterými se obklopuje, problém? Jak se země vyrovnává s klesající podporou Západu? A jak klíčové pro ni je, kdo bude prezidentem USA?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-1:58 Jaká je atmosféra na Ukrajině dva roky od ruské invaze?

1:58-6:40 Připouští si podle ukrajinistiky Lenky Víchové Ukrajinci možnost, že by mohli prohrát? Jak snášejí zprávy o tom, že jejich armáda nemá dost munice?

6:40-10:20 Jak velké naděje nebo obavy vkládají Ukrajinci do prezidentských voleb ve Spojených státech? Co pro Ukrajinu znamená americká pomoc a co by znamenala případná ukrajinská prohra?

10:20-15:04 Je na Ukrajině někdo, koho se válečný stav vůbec nedotkl, nebo válka zasáhla skutečně všechny Ukrajince? Jak vypadá život na územích, která teď ovládají Rusové? Jaká budoucnost čeká Ukrajince, kteří na okupovaných územích žijí? Věří, že jednou dostanou své území zpátky?

15:04-20:28 Jakou podporu má v současnosti ukrajinské vedení? Dokáže se Západ dívat na prezidenta Volodymyra Zelenského dostatečně kriticky? Dalo by se podle Víchové o něm už dnes říct, že splnil svoji historickou úlohu? A jakými lidmi se prezident Zelenskyj obklopuje?

20:28-24:08 Kdo podle Víchové přijde po Zelenském? Tvoří se na Ukrajině nějaká nová politická elita? A jsou na Ukrajině i nějací politici, kteří by případně byli ochotni přistoupit na nějaký kompromis a s Ruskem vyjednávat?

24:08-30:19 Co bude podle Víchové největší problém Ukrajiny, až skončí válečný stav nebo až skončí válka? Změnil se nějak vliv ukrajinských oligarchů? V čem? A mají nějací oligarchové také vliv a přístup k Volodymyru Zelenskému? Jaká budoucnost čeká podle Víchové Volodymyra Zelenského a jaký osud by mu ona sama přála?