Auto s řidičem, nebo bez něj? Češi mají v etice autonomních vozidel jasno

dnes | Autonomní auta budeme v provozu běžně potkávat do deseti let. Odborníky zajímají etické aspekty kolizních situací. Čemu by Češi dali přednost? Chtějí přenechat zodpovědnost na technice nebo věří jen sami sobě? Poslechněte si výsledky ankety.