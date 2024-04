Po velkém boomu firemních fotovoltaik nyní zájem ochabuje. Nemálo firem je nicméně pod tlakem svých odběratelů, akcionářů či bank. Ti po nich požadují, aby byly co „nejzelenější“. To by mohlo zájem znovu oživit, protože jinak hrozí, že podniky o své odběratele, často ze západní Evropy, přijdou. Další impulz přinese také sdílení elektřiny a komunitní energetika.