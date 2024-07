Stalo se mi, že jsem pracoval pro Babiše. Slušný člověk to není, říká herec Vyorálek

"Spousta lidí světské spravedlnosti uniká. A konečné řešení je pro nás pro všechny trošku nezjevené a utajené. Je to takové 'možná někdy někde'," míní herec Jiří Vyorálek. Ztvárnil třeba Klementa Gottwalda a natáčí audioknihu o spolupráci s StB. Každé “monstrum” lze podle něj polidštit, jak se mu to podařilo právě u Gottwalda? Dokáže pochopit spolupracovníky StB? A co by vyčetl dnešním politikům?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-04:25 Co byla největší smůla, která Jiřího Vyorálka v životě potkala? Jak se projevovalo jeho rebelování, má známý herec problém s autoritami? A jak by se stavěl k tomu, kdyby jej jeho děti chtěly v herecké kariéře následovat? 04:25-07:52 Našel Vyorálek na postavě Gottwalda něco lidského? Jaké je to stát se známým hercem až kolem čtyřicítky a je něco, co by Vyorálek pro roli nikdy neudělal? A jak se maskéři popasovávají s jeho výrazným tetováním? 07:52-11:27 Je i reklama umění? Proč má Vyorálek rád samotu ve studiu? Jak se připravuje na načítání audioknih a poznávají jej někdy lidé podle hlasu? 11:27-16:21 Věří Vyorálek ve spravedlnost? Má pochopení pro lidi, kteří podlehli metodám StB? Měli jsme být jako společnost po roce 1989 přísnější? A jak Vyorálka vychovávali rodiče za socialismu? 16:21-20:47 V jaké kapele Vyorálek zrovna hraje? Jakou stranu by rád volil a podle čeho se ve volbách rozhoduje? Proč se společně se svými kolegy z divadla Na Zábradlí rozhodl podpořit projekt Slunce pro Ukrajinu? A proč Vyorálek není na sociálních sítích? 20:47-24:13 Má Vyorálek pochopení pro ty, kteří nejsou schopni rozeznat oběť od agresora? Snaží se své přátele s jiným názorem přesvědčit? Odmítl by Vyorálek kvůli jinému názoru roli? A proč nechce spolupracovat s Andrejem Babišem?