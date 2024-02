Není složité si založit DIP? Co do něj dát? Jak je to s poplatky? S příchodem každé novinky se vyrojí množství praktických otázek. Hospodářské noviny si proto pozvaly experty, kteří zodpověděli nejčastější otázky čtenářů týkající se nového způsobu, jak si spořit na stáří s daňovou výhodou.

reklama