Dobrá honička, co? Drzý řidič parkoval na chodníku a ujížděl policii. Chtěl porušit zákon

dnes | Brněnští strážníci řešili v pátek kuriózní případ. Třiapadesátiletý řidič osobního auta zaparkoval na chodníku před ředitelstvím městské policie. Pracovnice ostrahy ho požádala, aby přeparkoval. On ale začal být agresivní a snažil se strážnici tělem odtlačit. Pak si auto zaparkované na chodníku dokonce fotil. Ve chvíli, kdy uslyšel houkající majáky, nasedl do auta a ujížděl městem. Jel na červenou i v protisměru. Pronásledování výtečníka skončilo v jednosměrné ulici, kde mu policisté zatarasili cestu. Strážníkům se pak pochlubil slovy: „Chlapi, to byla dobrá honička, ne?“ A ještě dodal, že zákony jsou od toho, aby se porušovaly. Test na drogy i alkohol byl překvapivě negativní.