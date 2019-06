Mám 300 kilo a čtyři miliardy na kontě. Jsem sůl týhle země, říká Kapitán Demo

dnes | Všem vám zvýším platy a zajistím, že se budete smát víc a žít dýl, říká Kapitán Demo, umělecké alter ego hudebního producenta Jiřího Buriana, který byl letos s albem Mládí v trapu nominován na tři ceny Anděl. Jsem génius, multimilionář a magnát, mám i osobního kuchaře, je z Indie a jmenuje se Cohrdlo Ráčí, vysvětluje rapper. S naší protidrogovou kartou teď jedeme kampaň Say no to čára: Na záchod vždycky sám, do nosu už ani gram, dodává autor hitu Zlatíčka.